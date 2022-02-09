Лондон не предоставляет информацию по Скрипалям даже своим союзникам — посол РФ
09:20 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лондон не намерен предоставлять даже своим союзникам обещанную информацию по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое, по версии британской стороны, произошло в марте 2018 года в английском Солсбери. Об этом посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин рассказал корр. ТАСС в преддверии Дня дипломата, который отмечается 10 февраля.
«Формально мы продолжаем это делать (направлять запросы в МИД Великобритании — прим. ТАСС), хотя совершенно понятно, что никакой информации не только нам, но и своим союзникам, а также всем, кому оно обещало предоставить информацию, британское правительство предоставлять не собирается. Из этого мы делаем простой вывод, что такой информации просто нет», — сказал посол.
«А что касается требований, действительно, Скрипаль и его дочь являются российскими гражданами и, конечно же, нам небезразлична их судьба. Но все больше и больше это превращается в такую историю, в которой кто-то что-то слышал, кто-то что-то сказал, типа взрывов в Врбетице в Чехии — провокация состоялась, отношения испорчены, а организаторы признаваться не хотят и говорить на эту тему тоже не готовы», — заметил Келин.
По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.
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