Израиль поразил радары и зенитные установки в Сирии в ответ на запуск ракеты ПВО — армия

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные поразили в ночь на среду радары и зенитные установки на территории Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты, разорвавшейся над Израилем. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«После того как зенитная ракета, запущенная из Сирии, взорвалась в воздухе [над территорией Израиля], Армия обороны Израиля нанесла удары по зенитным установкам в Сирии. Среди целей сирийский радар и зенитные батареи, которые выпустили ракеты по самолетам ВВС Израиля», — говорится в заявлении военных.

В пресс-службе указали, что в среду ночью «с сирийской территории была запущена зенитная ракета, которая взорвалась в воздушном пространстве Израиля». В результате, согласно заявлению военных, «сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Умм-эль-Фахм [в центральной части Израиля] и северный районах Западного берега реки Иордан», при этом «перехват [зенитной ракеты] не производился». «Армия продолжит защищать воздушное пространство и безопасность Израиля», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщило в среду агентство САНА, по меньшей мере один сирийский военнослужащий погиб и еще пятеро получили ранения в результате израильских воздушных ударов по Дамаску. По его данным, в ответ на атаку средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям над столицей.