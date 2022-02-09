Белый дом разошелся в оценке протестов в Канаде с властями этой страны
10:00 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник разошлась в оценках проходящих в соседней Канаде протестов с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо и мэром канадской столицы Джимом Уотсоном.
На регулярном брифинге для журналистов ей был задан вопрос, согласна ли американская администрация со словам мэра Оттавы, назвавшего происходящее в столице восстанием, а также Трюдо, который заявил, что участники протестов пытаются парализовать канадскую экономику и демократию. «Это не то, как мы бы это охарактеризовали», — ответила Псаки.
Пресс-секретарь также обратила внимание на блокирование движения по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). «Некоторые выражали мнение, что это связано с требованием вакцинации. Это не так. Это связано с тем, что движение затруднено из-за протестов», — заявила она.
«Мы, конечно, как вы знаете, поддерживаем право на свободу слова и протест», — подчеркнула также представитель американского президента. «Мы, конечно же, находимся в контакте с нашими канадскими коллегами», — добавила Псаки.
Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также была задействована 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.
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