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В Свердловской области проводница выпала из поезда и погибла

10:32 09.02.2022 Источник: Газета.Ru

В Свердловской области 24-летняя проводница поезда, который следовал по маршруту Екатеринбург — Оренбург, выпала из вагона. Об этом сообщает местное издание E1.

Инцидент произошел 7 февраля в Свердловской области, между станциями Марамзино и Колюткино. Тело девушки нашли машинисты грузового состава, следовавшего за пассажирским поездом. По предварительным данным, погибшая попала под встречный поезд.

«Возможно, она просто открыла дверь, чтобы покурить, не удержалась и соскользнула», — рассказал друг погибшей.

Как сообщает РЕН ТВ, машинист сигналил и предпринял попытку экстренного торможения, когда увидел проводницу в колее железнодорожного пути, но спасти девушку не удалось.  Газета.Ru

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