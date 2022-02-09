Сборная России переместилась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская команда переместилась на восьмую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

После серебряной медали австрийской горнолыжницы Катарины Линсбергер в слаломе команда Австрии вышла на седьмое место, сместив сборную России. Австрийские спортсмены завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. На счету россиян 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград.

Первое место в медальном зачете занимает команда Норвегии (4-1-4), далее идут шведы (4-1-2), на третьей позиции располагаются представители Нидерландов (3-3-1). По общему числу медалей сборная России занимает первое место (10). Вторыми идут норвежцы (9), третьими — австрийцы (8).

Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов (оба — в скиатлоне) и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету лыжника Александра Терентьева (спринт), сноубордиста Виктора Уайлда (параллельный гигантский слалом), саночницы Татьяны Ивановой, фристайлистки Анастасии Смирновой (могул) и сборной по биатлону (смешанная эстафета).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.