Сборная России переместилась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады
11:00 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская команда переместилась на восьмую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
После серебряной медали австрийской горнолыжницы Катарины Линсбергер в слаломе команда Австрии вышла на седьмое место, сместив сборную России. Австрийские спортсмены завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. На счету россиян 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград.
Первое место в медальном зачете занимает команда Норвегии (4-1-4), далее идут шведы (4-1-2), на третьей позиции располагаются представители Нидерландов (3-3-1). По общему числу медалей сборная России занимает первое место (10). Вторыми идут норвежцы (9), третьими — австрийцы (8).
Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов (оба — в скиатлоне) и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету лыжника Александра Терентьева (спринт), сноубордиста Виктора Уайлда (параллельный гигантский слалом), саночницы Татьяны Ивановой, фристайлистки Анастасии Смирновой (могул) и сборной по биатлону (смешанная эстафета).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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