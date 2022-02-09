Впервые в истории Египта Верховный конституционный суд возглавит христианин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал во вторник указ о назначении нового председателя Верховного конституционного суда. Как передает газета «Аль-Ахрам», впервые в истории страны этот орган возглавит копт (египетский христианин) — 65-летний Булос Фахми Искандер Булос, который уже в среду сменит на этом посту своего предшественника Саида Мухаммеда Гада.

Согласно президентскому указу, 67-летний Саид Гад освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья. Он возглавлял этот судебный орган с июля 2019 года.

Булос Фахми в 2010–2012 годах был заместителем председателя Верховного конституционного суда, потом недолгое время возглавлял столичный кассационный суд, а в 2014 году вновь вернулся на прежнюю должность.

Верховный конституционный суд является независимым судебным органом власти, который обеспечивает контроль за соблюдением конституционности законов и нормативных актов, а также уполномочен в порядке своей компетенции разрешать споры между судебными органами и субъектами, обладающими судебными полномочиями.

В соответствии с поправками в конституцию, утвержденными на референдуме 2019 года, президент страны получил полномочия назначать судей Верховного конституционного суда, выбирая кандидатуру из пяти проработавших дольше всего заместителей. Глава суда назначается на четыре года, по достижении пенсионного возраста ему подбирается замена.