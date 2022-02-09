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США в ответ на ракетные пуски КНДР должны ослабить санкции против Пхеньяна — МИД Китая

11:20 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны отреагировать на участившиеся ракетные пуски КНДР и ослабить санкции в отношении Пхеньяна, учесть его обеспокоенность. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Для того чтобы полностью урегулировать проблему Корейского полуострова, необходимо устранить обоснованную обеспокоенность Пхеньяна», — сообщил он на брифинге.

По словам официального представителя, в противном случае ситуация в регионе может стать более напряженной. «Если США действительно беспокоит благосостояние народа КНДР, они не должны применять санкции к этой стране и оказывать на нее давление», — отметил он.

Как подчеркнул Чжао Лицзянь, Вашингтону «следует обратить должное внимание на усилия Пхеньяна по ядерному разоружению». «Соединенным Штатам необходимо откликнуться на озабоченность, которую проявляет КНДР, предпринять для этого шаги, ослабить санкции», — уточнил он.

Китайский дипломат напомнил, что Пхеньян в течение длительного времени «испытывает на себе внешнюю угрозу». «Это коренная причина существования проблемы Корейского полуострова», — подытожил он.

По данным южнокорейской стороны, КНДР 30 января опробовала баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела около 800 км в направлении Японского моря и достигла максимальной высоты 2 тыс. км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на тестирование соответствующих вооружений и проведение ядерные испытаний. С начала года Пхеньян осуществил запуски уже семь раз.

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