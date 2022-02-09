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НОВОСТИ

В России выявили 183 103 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию

11:32 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 183 103, до 13 330 769. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,4%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 97 163 до 10 803 305. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 81 188.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 669, до 337 390. Днем ранее было выявлено 698 смертей.

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