В Москве выявили 11 521 случай заражения коронавирусом за сутки
12:05 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 11 521 против 12 902 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
В относительном выражении прирост составил 0,5%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 535 756 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 82 против 85 днем ранее, до 39 684.
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