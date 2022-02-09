В Москве выявили 11 521 случай заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 11 521 против 12 902 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,5%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 535 756 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 82 против 85 днем ранее, до 39 684.