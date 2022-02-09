0
0
163
НОВОСТИ

Саакашвили спел на суде гимн Украины

12:32 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в зале Тбилисского городского суда, где проходит слушание по делу о растрате госсредств до 9 млн лари (около 3 млн долларов), спел гимн Украины. Кадры с зала суда в среду транслирует грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саакашвили начал свое выступление с того, что назвал все обвинения беспочвенными, обвинил прокуроров и суд в коррупции. Это вызвало ажиотаж в зале суда и словесную перепалку сторон. После этого адвокаты передали Саакашвили украинский флаг и на телефоне включили гимн Украины, а бывший президент стал подпевать.

Параллельно судебному процессу во дворе Тбилисского городского суда сторонники Саакашвили устроили традиционный митинг в поддержку экс-президента. Они раскрыли плакат с надписью «#Freemisha». Саакашвили уже покинул зал суда. На данный момент сторона защиты допрашивает руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 09.02.2022
Напавшие на магазин в подмосковной Истре оказались гражданами Таджикистана
0
47
13:20 09.02.2022
Россияне стали в два раза чаще оформлять кредитные карты
0
71
13:05 09.02.2022
Кремль абсолютно не согласен с оценкой Борреля, что РФ и КНР — авторитарные страны
0
101
13:00 09.02.2022
Военные ДНР фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций — Басурин
0
108
12:20 09.02.2022
NBC рассказал, как Байден называл других лидеров в частных разговорах
0
195
12:05 09.02.2022
В Москве выявили 11 521 случай заражения коронавирусом за сутки
0
174
12:00 09.02.2022
Впервые в истории Египта Верховный конституционный суд возглавит христианин
0
189
11:32 09.02.2022
В России выявили 183 103 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
0
187
11:20 09.02.2022
США в ответ на ракетные пуски КНДР должны ослабить санкции против Пхеньяна — МИД Китая
0
215
11:18 09.02.2022
Российский мультфильм «БоксБалет» номинирован на «Оскар»
0
208

Возврат к списку