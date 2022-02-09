Саакашвили спел на суде гимн Украины

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в зале Тбилисского городского суда, где проходит слушание по делу о растрате госсредств до 9 млн лари (около 3 млн долларов), спел гимн Украины. Кадры с зала суда в среду транслирует грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саакашвили начал свое выступление с того, что назвал все обвинения беспочвенными, обвинил прокуроров и суд в коррупции. Это вызвало ажиотаж в зале суда и словесную перепалку сторон. После этого адвокаты передали Саакашвили украинский флаг и на телефоне включили гимн Украины, а бывший президент стал подпевать.

Параллельно судебному процессу во дворе Тбилисского городского суда сторонники Саакашвили устроили традиционный митинг в поддержку экс-президента. Они раскрыли плакат с надписью «#Freemisha». Саакашвили уже покинул зал суда. На данный момент сторона защиты допрашивает руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.