Военные ДНР фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций — Басурин
13:00 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций. Об этом в среду заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. Противник продолжает проведение мероприятий, оцениваемых нами как подготовка к наступательным действиям. На донецком направлении менее чем в 15 км от наших позиций разведка Народной милиции фиксирует передвижение украинских танков», — цитирует Басурина телеграм-канал ведомства.
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