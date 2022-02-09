Военные ДНР фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций — Басурин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций. Об этом в среду заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. Противник продолжает проведение мероприятий, оцениваемых нами как подготовка к наступательным действиям. На донецком направлении менее чем в 15 км от наших позиций разведка Народной милиции фиксирует передвижение украинских танков», — цитирует Басурина телеграм-канал ведомства.