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Кремль абсолютно не согласен с оценкой Борреля, что РФ и КНР — авторитарные страны

13:05 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не согласна с заявлением главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля об альянсе РФ и КНР как «альянсе двух авторитарных стран, противостоящих демократии». Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы абсолютно не согласны, во-первых, с тем, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своим устройством государства, мы с уважением относимся к устройству других государств и считаем себя вправе рассчитывать на такое же отношение к нам. Подобное заявление в такую логику не укладывается», — сказал Песков.

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