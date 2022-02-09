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Россияне стали в два раза чаще оформлять кредитные карты

13:20 09.02.2022 Источник: Эхо Москвы

В январе россияне стали в два раза чаще оформлять кредитные карты. Наибольший интерес к ним проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, показало исследование маркетплейса «Сравни.ру».

С начала года россияне в возрасте от 18 до 24 лет стали подавать заявки в 2,2 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Реже всего кредитные карты оформляют люди старше 55 лет.

«В этом году спрос на кредитные продукты увеличился из-за повышенных инфляционных ожиданий. Когда пользователям не хватает собственных средств для приобретения крупных покупок, они оформляют кредитные карты. Это позволяет им разумно планировать свои траты и распоряжаться бюджетом», — объяснил эксперт.  Эхо Москвы

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