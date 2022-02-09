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Напавшие на магазин в подмосковной Истре оказались гражданами Таджикистана

13:32 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо мужчин, совершивших нападение на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла женщина, оказались гражданами Таджикистана. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Четверо граждан Таджикистана задержаны по подозрению в нападении на магазин в Истре. В настоящее время проверяется законность их нахождения на территории России, а также место их работы», — сказал собеседник агентства.

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