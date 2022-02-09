Япония направила излишки СПГ в Европу, они будут доставлены уже в феврале

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония направила имеющиеся у нее излишки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом в среду сообщил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«Несколько танкеров с СПГ, который японские компании могут реализовывать по своему усмотрению, уже направляются в Европу с тем, чтобы достигнуть пункта назначения в феврале», — отметил он. Хагиуда добавил, что в марте также планируется направить несколько танкеров с СПГ в Европу. При этом он подчеркнул, что в вопросах поставки этого ресурса в Европу, столкнувшейся с «острой нехваткой газа», энергетическая безопасность Японии стоит и будет стоять на первом месте.