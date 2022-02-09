РФ увеличила количество бюджетных мест в своих вузах для киргизских студентов
14:32 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская Федерация увеличила количество бюджетных мест в своих высших учебных заведениях для студентов из Киргизии. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Бишкеке посол России в Бишкеке Николай Удовиченко.
«В 2022 году для студентов из Кыргызстана в российских вузах выделено 500 бюджетных мест», — заявил он.
По его словам, в прошлом году киргизским студентам было выделено в РФ всего 375 бюджетных мест. Как заверил Удовиченко, работа по «увеличению бюджетных мест» для студентов из Киргизии «будет продолжаться».
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