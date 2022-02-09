Минобрнауки предложило считать молодыми учеными исследователей без ученых степеней
15:12 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобрнауки России предлагает расширить понятие «молодой ученый» и считать таковыми всех исследователей в возрасте до 35 лет, а не только тех, кто имеет ученые степени. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко в среду в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Замминистра напомнил, что понятия «молодой ученый» в законодательстве РФ сейчас нет, и в прошлом году президент РФ поручил этот пробел устранить. Согласно этому поручению министерство разработало законопроект — в текущей редакции он предусматривает, что к «молодым ученым» относятся лица в возрасте до 35 лет, являющиеся научными работниками научных организаций, научно-педагогическими работниками вузов или организаций дополнительного профессионального образования, а также научные работники других организаций, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность.
«Основное в этом понятии то, что мы отходим от принципа тождественности ученой степени и ученого звания статусу „молодой ученый“. То есть мы расширяем тем самым спектр людей, которые попадают под действие этого закона. То есть те, кто профессионально занимаются наукой, мы считаем, они и являются молодыми учеными. Потому что, к сожалению, мы должны констатировать, что у нас снижается количество защищенных диссертаций, и молодежь в силу жизненных установок, даже профессионально занимаясь наукой, многие не стремятся к [получению степени], откладывают этот вопрос на более поздний срок», — сказал Кучеренко.
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