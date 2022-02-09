В России за год количество дел о банкротстве граждан возросло вдвое

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество дел о банкротстве граждан в России за прошлый год выросло вдвое — до 146 тысяч. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

«Несмотря на введение с 1 сентября 2020 года внесудебного банкротства граждан, задолженность которых составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, количество дел об их банкротстве возросло почти в два раза — с 74,6 тыс. в 2020 году до 146 тыс. в 2021 году», — сказал он, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы за прошлый год.