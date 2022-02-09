РФ не сможет выйти на уровень ведущих стран по финансированию науки к 2024 году — РАН

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планируемый уровень финансирования фундаментальных научных исследований в РФ до 2024 года в два-три раза ниже, чем у ведущих стран мира, что не позволят выйти на их уровень и достичь показателей национального проекта «Наука и университеты». Об этом говорится в заявлении профсоюза Российской академии наук (РАН) по итогам Года науки и в преддверии Года фундаментальных наук.

«Не сулят изменений к лучшему в плане материальной обеспеченности проведения научных исследований, роста зарплат ученых и других работников научных организаций и бюджетные планы на 2022–2024 годы: бюджет научных организаций планируется увеличивать лишь немного превышающими плановые показатели по инфляции темпами. И в общем картина с финансированием науки не улучшится: в отношении к ВВП бюджетные расходы на гражданские исследования и разработки сократятся с 0,45% в 2022 году до 0,4% в 2024 году, для фундаментальной науки бюджетные расходы стабилизируются примерно на уровне 0,17% ВВП в год», — говорится в заявлении, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как пояснили представители научной общественности, это значит, что у России нет шансов выйти на характерный для развитых стран уровень финансирования фундаментальных исследований — 0,4-0,6% ВВП. Недостаточный уровень финансирования не позволяет достичь целей, поставленных указами президента РФ. Об этом, по данным профсоюза РАН, свидетельствует динамика ключевых показателей, установленных национальным проектом «Наука».

«Так, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, Россия, находившаяся в 2016 году на четвертом месте в мире по численности исследователей, в 2018 году опустилась на шестое место по этому показателю. Происходит ухудшение показателей нашей страны и по другому ключевому индикатору нацпроекта „Наука“ — месту по удельному весу в общем числе статей в изданиях, индексируемых в международных базах данных. Если по итогам 2019 года Россия занимала 12-е место по общему числу публикаций, индексируемых базой данных Web of Science, то по итогам 2020 года наша страна опустилась на 14-е место», — говорится в заявлении.