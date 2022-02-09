США выступают за пересмотр Минских соглашений — Захарова
17:00 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления из Вашингтона свидетельствуют о том, что США выступают за пересмотр Минских договоренностей, это чревато разрушением процесса мирного урегулирования на Украине. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она обратила внимание на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что «Минские договоренности могут быть выполнены, только если будет найдена их должная очередность». «Странно, что США пытаются найти очередность в документе, где четко прописана вся последовательность шагов всех сторон, — констатировала Захарова. — Подобные высказывания, а особенно их синхронность говорят об одном: США выступают за пересмотр Комплекса мер, это чревато разрушением мирного процесса. Все это воодушевляет киевский режим на дальнейшие антиподвиги в отношении собственного населения в первую очередь, а дальше уже международного права и здравого смысла».
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