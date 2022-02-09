0
0
167
НОВОСТИ

США выступают за пересмотр Минских соглашений — Захарова

17:00 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления из Вашингтона свидетельствуют о том, что США выступают за пересмотр Минских договоренностей, это чревато разрушением процесса мирного урегулирования на Украине. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что «Минские договоренности могут быть выполнены, только если будет найдена их должная очередность». «Странно, что США пытаются найти очередность в документе, где четко прописана вся последовательность шагов всех сторон, — констатировала Захарова. — Подобные высказывания, а особенно их синхронность говорят об одном: США выступают за пересмотр Комплекса мер, это чревато разрушением мирного процесса. Все это воодушевляет киевский режим на дальнейшие антиподвиги в отношении собственного населения в первую очередь, а дальше уже международного права и здравого смысла».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:02 09.02.2022
В Москву прибыла глава МИД Великобритании Лиз Трасс
0
53
17:40 09.02.2022
Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне
0
116
17:12 09.02.2022
Чистый отток капитала из РФ в январе вырос до $12,8 млрд — ЦБ
0
154
16:32 09.02.2022
РФ не сможет выйти на уровень ведущих стран по финансированию науки к 2024 году — РАН
0
204
16:16 09.02.2022
Разработка "Роснефти" позволит повысить эффективность бурения при сейсморазведке на 5%
0
187
16:12 09.02.2022
Религиозные обряды не могут считаться экстремизмом — глава Верховного суда РФ
0
193
16:03 09.02.2022
Умные ТВ-приставки SberBox теперь полностью собирают в России
0
214
16:00 09.02.2022
В России за год количество дел о банкротстве граждан возросло вдвое
0
206
15:32 09.02.2022
Федерация мигрантов выступила за введение квот для детей иностранцев в школах
0
265
15:12 09.02.2022
Минобрнауки предложило считать молодыми учеными исследователей без ученых степеней
0
243

Возврат к списку