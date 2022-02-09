Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне
17:40 09.02.2022 Источник: РБК
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании суда рассказал, что в годы своего президентства четыре раза тайно встречался с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Лондоне. Об этом сообщает «Грузия Online».
«Впервые рассказываю об этом. Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию — это итог моих поездок в Лондон», — заявил Саакашвили. РБК
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