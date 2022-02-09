0
0
240
НОВОСТИ

В Мюнхенской конференции по безопасности Россия участвовать не будет - МИД

18:35 09.02.2022

Российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности 18–20 февраля. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По информации МИД России, российские официальные лица на предстоящем 18–20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности по различным причинам участие принимать не будут», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:02 09.02.2022
В Москву прибыла глава МИД Великобритании Лиз Трасс
0
215
17:40 09.02.2022
Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне
0
245
17:12 09.02.2022
Чистый отток капитала из РФ в январе вырос до $12,8 млрд — ЦБ
0
255
17:00 09.02.2022
США выступают за пересмотр Минских соглашений — Захарова
0
288
16:32 09.02.2022
РФ не сможет выйти на уровень ведущих стран по финансированию науки к 2024 году — РАН
0
294
16:16 09.02.2022
Разработка "Роснефти" позволит повысить эффективность бурения при сейсморазведке на 5%
0
264
16:12 09.02.2022
Религиозные обряды не могут считаться экстремизмом — глава Верховного суда РФ
0
277
16:03 09.02.2022
Умные ТВ-приставки SberBox теперь полностью собирают в России
0
306
16:00 09.02.2022
В России за год количество дел о банкротстве граждан возросло вдвое
0
284
15:32 09.02.2022
Федерация мигрантов выступила за введение квот для детей иностранцев в школах
0
342

Возврат к списку