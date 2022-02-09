В Мюнхенской конференции по безопасности Россия участвовать не будет - МИД
18:35 09.02.2022
«По информации МИД России, российские официальные лица на предстоящем 18–20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности по различным причинам участие принимать не будут», — сказала она.
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