В Мюнхенской конференции по безопасности Россия участвовать не будет - МИД

18:35

Российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности 18–20 февраля. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По информации МИД России, российские официальные лица на предстоящем 18–20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности по различным причинам участие принимать не будут», — сказала она.