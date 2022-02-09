Минспорта РФ считает преждевременными комментарии в СМИ по поводу допинг-теста Валиевой
19:25 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министерство спорта считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, до появления официальной информации, — говорится в сообщении. — Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики».
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