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Минспорта РФ считает преждевременными комментарии в СМИ по поводу допинг-теста Валиевой

19:25 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство спорта считает преждевременными комментарии публикаций в СМИ о сомнительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство спорта считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, до появления официальной информации, — говорится в сообщении. — Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики».

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