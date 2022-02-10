США своими словами отказывают латиноамериканским странам в свободе выбора — посольство РФ
09:32 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США своими заявлениями, касающимися России, отказывают странам Западного полушария «в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров». Об этом заявило в среду посольство РФ в Вашингтоне, комментируя слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
«По словам <…> Нуланд, латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, являются „естественной угрозой демократии“ в Западном полушарии. Тем самым США отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров», — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в «Твиттере».
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