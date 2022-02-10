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НОВОСТИ

Подмосковным водителям автобусов поднимут зарплаты

09:30 10.02.2022

Водителям автобусов «Мострансавто» в Московской области поднимут зарплаты. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв на своей странице в Instagram.

«Сейчас в Подмосковье не хватает водителей автобусов: недобор в штате, к тому же 1600 человек на больничном. В соседних регионах такие же проблемы. Тем, кто на линии, приходится работать больше. А усталость и переработки – прямой путь к небезопасному вождению, – отметил губернатор. – С учетом всего этого мы решили поднять водителям «Мострансавто» зарплаты в среднем на 15%».

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