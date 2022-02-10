Путин назвал актуальной работу по построению справедливого многополярного миропорядка

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал актуальной работу по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка». Эта позиция обозначена в поздравлении ко Дню дипломатического работника, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

«Конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка», — подчеркивает президент РФ.