Путин назвал актуальной работу по построению справедливого многополярного миропорядка
10:00 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин назвал актуальной работу по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка». Эта позиция обозначена в поздравлении ко Дню дипломатического работника, опубликованном в четверг на сайте Кремля.
«Конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка», — подчеркивает президент РФ.
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