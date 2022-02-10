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НОВОСТИ

Венгрия не нуждается в дополнительных войсках на своей территории — глава МИД

10:05 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не согласится на размещение дополнительных войск НАТО, поскольку в этом нет потребности. Об этом в среду заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Евроньюс».

«Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это венгерская армия и Вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны», — сказал министр.

Ранее США объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных будут направлены в Румынию из Германии, еще около 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в Европу из США. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби информировал, что они не будут принимать никакого участия в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а будут обеспечивать надежную оборону союзников по НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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