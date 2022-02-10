Нужно добиваться получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности РФ — Путин
10:20 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повышение уровня напряженности в мире требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего — получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.
«Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
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