Путин был прав в своих предупреждениях в мюнхенской речи 2007 года - экс-глава МИД Австрии
10:32 10.02.2022 Источник: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин был прав в своих словах и предупреждениях в мюнхенской речи 2007 года. Об этом заявила РИА «Новости» бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», — сказала дипломат.
По ее словам, с тех пор ситуация в мире обострилась, а нынешние дипломатические встречи и переписки являются следствием отсутствовавшей за последние 15 лет активности. Прежде всего, со стороны западных государств.
«Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений», — отметила Кнайсль.
Как ранее писала обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн, российский президент обозначил свои претензии к НАТО и США еще на Мюнхенской конференции, однако Вашингтон много лет «смотрит в другую сторону», ставя Китай одним из главных своих приоритетов в сфере безопасности. Газета.Ru
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