Заявления Запада в отношении РФ приводят к панике на Украине — Чавушоглу

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления ряда западных стран о том, что Россия якобы может вторгнуться на Украину, приводят только к росту паники и ухудшению там экономической обстановки. Такую точку зрения изложил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу ТРТ.

«Следует избегать ненужных заявлений. Заявления о том, что сегодня Россия вторгнется [на Украину], завтра вызовут волнения на Украине. Это также наносит экономический ущерб Украине и ее национальной валюте, — подчеркнул он. — Мы видим, что эта картина не соответствует действительности. Есть ли напряженность? Есть. Есть ли возможность конфликта? Есть. Но не надо озвучивать это при помощи мегафонной дипломатии, как делают некоторые западные страны».

По словам Чавушоглу, Турция выступает за диалог с РФ. «Как государство, поддерживающее хорошие отношения с обеими сторонами, мы продолжаем предпринимать шаги по снижению напряженности [в отношениях между Москвой и Киевом]», — добавил он.