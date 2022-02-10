Санкции против РФ стали провалом, они не работают — глава МИД Венгрии

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не блокировала принятие Евросоюзом санкций против России, не желая нарушать единство внутри ЕС, но эти меры воздействия не работают. Об этом в среду в интервью телеканалу «Евроньюс» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы не хотели нарушать европейское единство. Мы никогда не накладывали вето. Мы всегда соглашались с этими решениями, не блокировали их. Но посмотрите на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны. Если вы посмотрите на объем торговли между крупными западноевропейскими странами, включая Францию, кстати, с Российской Федерацией, вы увидите серьезные цифры. Вы увидите, насколько объем торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией увеличился после введения санкций», — отметил министр.

Что касается новых санкций, то, по словам министра, Будапешт критически относится к подобным инициативам и считает необходимым просчитать риски такого шага.

«Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится. <…> Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий введенных санкций», — пояснил Сийярто.