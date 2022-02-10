Большинство россиян могли бы прожить на накопления не более трех месяцев — опрос
11:20 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство россиян (62% из опрошенных) полагают, что их накоплений бы хватило на три месяца в случае потери доходов, показал опрос проведенный страховой компанией «Росгосстрах жизнь» и банком «Открытие» совместно с исследовательским центром А2.
Согласно результатам опроса, более 70% россиян имеют «финансовую подушку». Так, половина респондентов (58,5%) накопили до 100 тыс. руб. В частности, до 20 тыс. руб. — 26%, 20-50 тыс. руб. — 16%, 50-100 тыс. руб. — 16,5%.
Сбережениями на сумму более 100 тыс. руб. располагают 41,5% опрошенных. В частности, у 38% респондентов финансовая подушка составляет 100 — 300 тыс. руб., у 2% — от 300 тыс. до 1 млн руб., у 1,5% — свыше 1 млн руб.
Большинство опрошенных (62%) полагают, что в случае потери дохода они смогли бы жить на накопления не более 3 месяцев, 19% — в течение трех-шести месяцев, 15% — в 6-12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет.
При этом почти две трети опрошенных обладателей накоплений (63%) периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.
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