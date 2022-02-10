0
0
152
НОВОСТИ

Большинство россиян могли бы прожить на накопления не более трех месяцев — опрос

11:20 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян (62% из опрошенных) полагают, что их накоплений бы хватило на три месяца в случае потери доходов, показал опрос проведенный страховой компанией «Росгосстрах жизнь» и банком «Открытие» совместно с исследовательским центром А2.

Согласно результатам опроса, более 70% россиян имеют «финансовую подушку». Так, половина респондентов (58,5%) накопили до 100 тыс. руб. В частности, до 20 тыс. руб. — 26%, 20-50 тыс. руб. — 16%, 50-100 тыс. руб. — 16,5%.

Сбережениями на сумму более 100 тыс. руб. располагают 41,5% опрошенных. В частности, у 38% респондентов финансовая подушка составляет 100 — 300 тыс. руб., у 2% — от 300 тыс. до 1 млн руб., у 1,5% — свыше 1 млн руб.

Большинство опрошенных (62%) полагают, что в случае потери дохода они смогли бы жить на накопления не более 3 месяцев, 19% — в течение трех-шести месяцев, 15% — в 6-12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет.

При этом почти две трети опрошенных обладателей накоплений (63%) периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:37 10.02.2022
Записаться к нотариусу можно будет на платформе "СберПраво"
0
1
12:32 10.02.2022
Организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в РФ является гражданин Украины — ФСБ
0
28
12:20 10.02.2022
В России выявили 197 076 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
0
58
12:05 10.02.2022
Налогообложение криптовалют в РФ может быть аналогичным налогу прибыль — Минфин
0
85
12:00 10.02.2022
Радикалы не верят в успех в Донбассе и выезжают из Харькова в Закарпатскую область — ЛНР
0
93
11:32 10.02.2022
Повышенная ставка НДФЛ принесла 636,4 млрд руб за 2021 год
0
151
11:05 10.02.2022
Санкции против РФ стали провалом, они не работают — глава МИД Венгрии
0
195
11:00 10.02.2022
Заявления Запада в отношении РФ приводят к панике на Украине — Чавушоглу
0
198
10:32 10.02.2022
Путин был прав в своих предупреждениях в мюнхенской речи 2007 года - экс-глава МИД Австрии
0
241
10:20 10.02.2022
Нужно добиваться получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности РФ — Путин
0
241

Возврат к списку