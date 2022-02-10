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Повышенная ставка НДФЛ принесла 636,4 млрд руб за 2021 год

11:32 10.02.2022 Источник: РБК

Бюджетная система России в 2021 году собрала 636,4 млрд руб. налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15%, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), с которыми ознакомился РБК. Элемент прогрессии НДФЛ для доходов выше 5 млн руб. в год был введен в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина, объяснявшейся необходимостью найти постоянный источник финансирования лечения редких болезней у детей.

636 млрд руб. — это сумма налоговых сборов с той части заработков россиян, которые превысили 5 млн руб. в течение прошлого года; именно это превышение облагается по ставке 15% вместо прежних 13%.

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