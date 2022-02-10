Повышенная ставка НДФЛ принесла 636,4 млрд руб за 2021 год
11:32 10.02.2022 Источник: РБК
Бюджетная система России в 2021 году собрала 636,4 млрд руб. налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15%, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), с которыми ознакомился РБК. Элемент прогрессии НДФЛ для доходов выше 5 млн руб. в год был введен в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина, объяснявшейся необходимостью найти постоянный источник финансирования лечения редких болезней у детей.
636 млрд руб. — это сумма налоговых сборов с той части заработков россиян, которые превысили 5 млн руб. в течение прошлого года; именно это превышение облагается по ставке 15% вместо прежних 13%.
НОВОСТИ
- 12:37 10.02.2022
- Записаться к нотариусу можно будет на платформе "СберПраво"
- 12:32 10.02.2022
- Организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в РФ является гражданин Украины — ФСБ
- 12:20 10.02.2022
- В России выявили 197 076 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
- 12:05 10.02.2022
- Налогообложение криптовалют в РФ может быть аналогичным налогу прибыль — Минфин
- 12:00 10.02.2022
- Радикалы не верят в успех в Донбассе и выезжают из Харькова в Закарпатскую область — ЛНР
- 11:20 10.02.2022
- Большинство россиян могли бы прожить на накопления не более трех месяцев — опрос
- 11:05 10.02.2022
- Санкции против РФ стали провалом, они не работают — глава МИД Венгрии
- 11:00 10.02.2022
- Заявления Запада в отношении РФ приводят к панике на Украине — Чавушоглу
- 10:32 10.02.2022
- Путин был прав в своих предупреждениях в мюнхенской речи 2007 года - экс-глава МИД Австрии
- 10:20 10.02.2022
- Нужно добиваться получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности РФ — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать