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Налогообложение криптовалют в РФ может быть аналогичным налогу прибыль — Минфин

12:05 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Налогообложение криптовалют в РФ обсуждается в правительстве. Предполагается, что цифровая валюта может быть приравнена к имуществу и облагаться налогом на прибыль, заявил глава департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков в ходе круглого стола «Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование».

«По налогообложению действительно очень много вопросов. Есть налогообложение, которое связано с физическими лицами, с юридическими лицами. Отдельная тема — налогообложение майнинга. В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу. Как некое имущество это будет облагаться налогом, если, например, на этом имуществе будет заработан доход», — сказал он.

По словам Чебескова, вопрос о том, будет ли введен переходный период по этому налогообложению, обсуждается. «Мы понимаем, что нужно стимулировать граждан переходить в „белую плоскость“, не скрывать свои сбережения. Для некоторых налогообложение может оказаться дестимулирующим фактором. Мы обсуждаем различные механизмы некого переходного периода с точки зрения налогообложения, чтобы это служило стимулом в том числе декларировать свои владения этих активов», — добавил Чебесков.

Он отметил, что законопроект о регулировании криптовалют будет подготовлен к 18 февраля и внесен в правительство. «У нас дедлайн — 18 февраля. 18 февраля мы должны внести в правительство», — уточнил он.

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