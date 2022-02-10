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Около 5,3 тысячи фур скопилось на белорусской границе в сторону ЕС

13:00 10.02.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На белорусской границе в сторону ЕС скопилось около 5,3 тысячи фур. Самые большие очереди образовались на границе с Литвой.

По данным сайта Госпогранкомитета Белоруссии, в том направлении стоят около трёх тысяч грузовых автомобилей, в Польшу ожидают очереди 1400 фур, в Латвию — около одной тысячи.

Ранее в Минске заявляли, что сопредельные страны ЕС не выполняют в полной мере договорённости по пропуску через границу транспортных средств, из-за чего перед белорусскими пунктами пропуска скапливаются выезжающие из страны фуры.  Говорит Москва

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