Организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в РФ является гражданин Украины — ФСБ
12:32 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданин Украины является организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в России, странах СНГ и Донбассе, задержаны 14 человек, которые причастны к этим преступлениям. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности совместно с МВД и СК РФ осуществляются розыск и пресечение деятельности лиц, причастных к массовому распространению в конце 2021 года и начале 2022 года в сети Интернет заведомо ложных сообщений о минировании объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Задержаны 14 участников „сваттинговых“ интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях», — подчеркнули в ФСБ. По данным спецслужбы, ложные террористические угрозы распространяются «в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений».
«В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г. р., уроженец Волынской области, а также его подельники», — сообщили в ФСБ.
По данным спецслужбы, Осипчук проходит обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета в Киеве. В отношении 14 задержанных возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры; то же деяние, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. «Осуществляется подсчет нанесенного злоумышленниками материального ущерба, который виновные лица либо их родители будут обязаны возместить», — отметили в ФСБ. Также продолжается розыск остальных лиц, причастных к распространению ложных террористических угроз. «Несмотря на принимаемые дестабилизаторами меры по анонимизации своей деятельности в сети Интернет, они будут найдены и привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнули в ФСБ.
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