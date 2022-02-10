В России выявили 197 076 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
12:20 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 197 076, до 13 527 845. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,5%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 106 092, до 10 909 397. Днем ранее в штабе сообщили о 97 163 вылечившихся.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 106 092, до 10 909 397. Днем ранее в штабе сообщили о 97 163 вылечившихся.
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