Доля омикрон-штамма среди выявленных случаев ковида в РФ составляет 70%

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля штамма «омикрон» среди выявленных случаев коронавируса в России составляет 70%, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

«Распространение штамма „омикрон“ сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации, удельный вес которого среди выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 70%», — говорится в сообщении.