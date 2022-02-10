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НОВОСТИ

Доля омикрон-штамма среди выявленных случаев ковида в РФ составляет 70%

13:20 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля штамма «омикрон» среди выявленных случаев коронавируса в России составляет 70%, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

«Распространение штамма „омикрон“ сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации, удельный вес которого среди выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 70%», — говорится в сообщении.

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