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В Красноярском крае подростку дали 5 лет колонии по статье о терроризме — источник

14:00 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии подростка из города Канска в Красноярском крае по делу о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности и изготовлении и хранении взрывчатых средств. Еще двое фигурантов получили условные сроки, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

«Пять лет с отбыванием наказания в испытательной колонии со штрафом в размере 30 тыс. рублей. Еще двое осуждены на 4 и 3 года условно», — сказал собеседник агентства.

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