В Госдуме предложили ЦБ отказаться от повышения ключевой ставки

13:37

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Олег Нилов обратился к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой обсудить с палатой и правительством целесообразность и последствия увеличения ставки рефинансирования ЦБ, а также возвращения к снижению ключевой ставки. Об этом сообщается на официальной странице депутата.

Как отмечается, Банк России на ближайшем заседании 11 февраля может повысить ключевую ставку до 9,5% – максимума более чем за 4,5 года. Помимо инфляции, среди факторов, которые будут влиять на решение регулятора, – ужесточение риторики ФРС и геополитика, говорят экономисты. Причем это повышение может быть не последним в цикле – эксперты допускают и двухзначные значения ставки.

«Прошу оценить Банком России представленные доводы и обсудить с Государственной Думой, правительством целесообразность и последствия увеличения ставки рефинансирования ЦБ и отказа от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и возобновлению снижения ключевой ставки с целью снижения конечных ставок по кредитным ресурсам до уровня не более 4%, то есть в пределах рентабельности большинства отраслей реального сектора (привязать регулирование ключевой ставки к рентабельности в производственной сфере)», – говорится в обращении Нилова к Набиуллиной.

Парламентарий выразил озабоченность по поводу существующего в России высокого уровня цены кредитных ресурсов и возможного на этом фоне очередного повышения ключевой ставки, что «неминуемо приведет к крайне негативным последствиям, в особенности для реального сектора российской экономики (и, прежде всего, для обрабатывающей промышленности)».

По его мнению, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России способно девальвировать и даже окончательно свести на нет все предпринятые в разгар пандемии правительством РФ усилия для поддержки бизнеса и населения страны.