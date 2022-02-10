Контуры российского ответа на реакцию США по гарантиям безопасности готовы — Песков
14:12 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основные контуры ответа Москвы на реакцию Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности готовы, но окончательно они будут сформулированы, когда президент РФ Владимир Путин посчитает необходимым. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами.
«Основные контуры, они, конечно же, уже готовы. Президент сам сказал на пресс-конференции, что он информировал господина [президента Франции Эмманюэля] Макрона о нашем основном видении», — сказал представитель Кремля.
«Общее понимание есть, но когда это будет сформулировано главой государства — тогда, когда он посчитает это необходимым», — добавил Песков.
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