Если ЕС даст коллективный ответ на вопрос РФ по безопасности, разговор не выйдет — Лавров
14:32 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз готовит коллективный ответ на российский запрос о понимании принципа неделимости безопасности, но разговора в этом случае не получится, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой британского МИД Лиз Трасс.
«Ждем эти ответы от всех стран пространства ОБСЕ. Но, как я слышал, вместо ответов по-честному от каждой страны ЕС хочет сделать такую коллективную бумагу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Убежден, что в этом случае разговор у нас не получится, тогда будем, наверное, думать о том, как из этой ситуации выходить», — сказал он.
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