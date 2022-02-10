Все военные маневры кораблей РФ в Черном море соответствуют международному праву — Песков

15:12

Все военные маневры российских кораблей в Черном море в рамках учений соответствуют международному праву, торговые маршруты не блокируются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления из Киева, что эти маневры блокируют торговые пути в Черном море.

«Все военные маневры и передвижения российских кораблей в акватории Черного моря производятся в строгом соответствии с международным морским правом», — сказал Песков.

На вопрос, означает ли это, что корабли не блокируют торговые маршруты, представитель Кремля отметил: «Нет, [не блокируют]».