Все военные маневры кораблей РФ в Черном море соответствуют международному праву — Песков
15:12 10.02.2022
Все военные маневры российских кораблей в Черном море в рамках учений соответствуют международному праву, торговые маршруты не блокируются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления из Киева, что эти маневры блокируют торговые пути в Черном море.
«Все военные маневры и передвижения российских кораблей в акватории Черного моря производятся в строгом соответствии с международным морским правом», — сказал Песков.
На вопрос, означает ли это, что корабли не блокируют торговые маршруты, представитель Кремля отметил: «Нет, [не блокируют]».
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