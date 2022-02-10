Руководство Польши знало об убийствах мигрантов на границе — бежавший в Белоруссию солдат

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко считает, что руководство Польши не могло не знать об убийствах мигрантов на границе с Белоруссией. Такое мнение он высказал в четверг на пресс-конференции.

«Президент [Анджей] Дуда и премьер [Матеуш] Моравецкий, думаю, конечно же, знали о тех ситуациях, которые происходили на границе. Поэтому, если они знали и никак не реагировали, то кто же они, как не убийцы», — сказал Чечко.

При этом он сказал, что также считает себя убийцей мирных людей. «Да, я считают себя убийцей, потому что я убивал людей», — заявил Чечко.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши Эмиль Чечко перешел на белорусскую сторону границы 16 декабря и попросил убежища в Белоруссии из-за своего несогласия с жесткой политикой Польши в отношении мигрантов. Вооруженные силы Польши обвиняют Чечко в дезертирстве, за что ему грозит военный трибунал.

Чечко заявил, что за время его несения службы на границе в июне минувшего года польскими силовиками могло быть убито от 200 до 700 мигрантов. В настоящее время Ческо является свидетелем по уголовному делу, которое расследует Следственный комитет Белоруссии. В конце января текущего года Чечко сообщил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал.