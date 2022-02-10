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НОВОСТИ

«Высокоточные комплексы» сэкономят, внедрив инструменты бережливого производства

15:09 10.02.2022

Более 25 проектов по развитию производственной системы реализовано в 2021 году в ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех). Внедрение инструментов бережливого производства направлено на повышение производительности труда, грамотной организации рабочего пространства и сокращение потерь.

Значительной экономии Курганмашзавод добился, благодаря оптимизации производственных площадей и установке в корпусах энергосберегающих осветительных приборов. Эффект от реализации остальных проектов предстоит посчитать в течение 2022 года. Так, время на производство изделий удалось сократить на 450 часов в год или почти на три рабочих месяца. На 680 км в год сокращен маршрут транспортировки изделий внутри завода в процессе компоновки узлов и комплектующих, для наглядности – расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга составляет 634 км.

Так, на агрегатном заводе маршрут одной из деталей сокращен с пяти километров до 200 метров за счет реорганизации и введения в строй обрабатывающего центра. На механосборочном заводе за счет введения нового современного оборудования время изготовления группы деталей сократилось на пять дней. Здесь же, в шаговой доступности от производства, создан новый участок крановой службы. Определен максимальный запас комплектующих, исключающий простои.

В течение года на Курганмашзаводе оптимизировано более 10 производственных участков: упорядочен инструмент на рабочих местах, нанесена разметка для организации безопасного рабочего процесса. Оборудованы комнаты для персонала, введены в эксплуатацию современные питьевые точки.

«На Курганмашзаводе система 5S «Бережливое производство» работает более 15 лет. Поскольку процесс совершенствования непрерывный, внедрение инструментов 5S – обязательная часть ежегодной программы развития каждого подразделения предприятия. По итогам 2021 года нам удалось добиться повышения уровня развития производственной системы Курганмашзавода на 13%», – рассказал исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков.

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