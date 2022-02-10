Сафронов и его адвокаты успели ознакомиться менее чем с половиной материалов дела
16:00 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов и его адвокаты успели ознакомиться менее чем с половиной материалов дела. Ранее суд ограничил их в сроках до 11 февраля. Об этом в четверг ТАСС сообщил адвокат Сафронова Дмитрий Катчев.
«Меньше половины прочитали», — сказал адвокат.
Бывший корреспондент газет «Коммерсант» и «Ведомости», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.
Ранее защита заявляла, что ФСБ обвиняет Сафронова в том, что он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Задание, заключавшееся в сборе и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке, он выполнил в 2017 году. В материалах следствия указано, что он работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Кроме того, по данным защиты, позднее следствие вменило Сафронову еще один эпизод — передачу в декабре 2015 года политологу Демури Воронину некой информации о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии, которую тот переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведывательной службе (БНД) Германии. Переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.
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