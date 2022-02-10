Программу бесплатного переобучения расширят на граждан до 35 лет — Мишустин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программу бесплатного переобучения в РФ расширят на граждан до 35 лет, не имеющих профобразования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

Глава кабмина напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил сделать все необходимое, чтобы восстановить занятость, в том числе с учетом сложностей, возникших в пандемию. «Для этого были приняты комплексные меры, в том числе расширена программа бесплатного переобучения наших граждан в рамках национального проекта „Демография“. Теперь она будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленькими детьми, но и на молодежь до 35 лет без профессионального образования, включая тех, кто не работает больше четырех месяцев после армии либо после окончания обучения», — сказал Мишустин.

«Такая мера даст молодым людям возможность получить дополнительное образование или более востребованную профессию, для этого выделим из бюджета почти 1 млрд 200 млн рублей», — добавил он.