Чечня просит переименовать суды Грозного
17:00 10.02.2022 Источник: Интерфакс
Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается дать новые имена четырем районным судам Грозного и создать очередной прецедент в российском праве.
Ленинский районный суд города Грозного депутаты просят переименовать в Ахматовский, Октябрьский - в Байсангуровский, Старопромысловский - в Висаитовский, а Заводской - в Шейх-Мансуровский.
Районы города Грозного, где располагаются эти четыре суды, год назад были переименованы решением Грозненской городской Думы. У судов же остались старые названия, что, как отмечают чеченские депутаты в пояснительной записке, создает неудобства для граждан.
Проблема заключается в том, что механизма переименования судов в российском законодательстве нет.
НОВОСТИ
- 17:12 10.02.2022
- Установление мира на Украине не входит в планы НАТО — замглавы МИД РФ
- 16:32 10.02.2022
- Программу бесплатного переобучения расширят на граждан до 35 лет — Мишустин
- 16:12 10.02.2022
- На Украине заявили о задержании планировавшего теракт белорусского агента
- 16:00 10.02.2022
- Сафронов и его адвокаты успели ознакомиться менее чем с половиной материалов дела
- 15:42 10.02.2022
- Собянин: Стадион "Торпедо" реконструируют по современным стандартам комфорта и безопасности
- 15:32 10.02.2022
- Руководство Польши знало об убийствах мигрантов на границе — бежавший в Белоруссию солдат
- 15:12 10.02.2022
- Все военные маневры кораблей РФ в Черном море соответствуют международному праву — Песков
- 15:09 10.02.2022
- «Высокоточные комплексы» сэкономят, внедрив инструменты бережливого производства
- 15:00 10.02.2022
- Глава британского МИД призвала отвести российские войска от границы с Украиной
- 14:32 10.02.2022
- Если ЕС даст коллективный ответ на вопрос РФ по безопасности, разговор не выйдет — Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать