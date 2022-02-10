Чечня просит переименовать суды Грозного

17:00 Источник: Интерфакс

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается дать новые имена четырем районным судам Грозного и создать очередной прецедент в российском праве.

Ленинский районный суд города Грозного депутаты просят переименовать в Ахматовский, Октябрьский - в Байсангуровский, Старопромысловский - в Висаитовский, а Заводской - в Шейх-Мансуровский.

Районы города Грозного, где располагаются эти четыре суды, год назад были переименованы решением Грозненской городской Думы. У судов же остались старые названия, что, как отмечают чеченские депутаты в пояснительной записке, создает неудобства для граждан.

Проблема заключается в том, что механизма переименования судов в российском законодательстве нет.