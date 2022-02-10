Установление мира на Украине не входит в планы НАТО — замглавы МИД РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У России нет никаких планов относительно вторжения на Украину, но на Западе не хотят это слышать, так как установление мира в этой стране не входит в интересы НАТО. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Ситуация дошла до абсурда. Мы неоднократно и на различных уровнях заявляли, что не имеем планов относительно какого-либо „вторжения“ или „нападения“ на Украину, — подчеркнул замминистра. — Однако на Западе, да и украинцы тоже, нас слышать не хотят. Очевидно, что установление мира на Украине в планы НАТО не входит».