Глава МИД Британии не считает Воронежскую и Ростовскую области территорией РФ - СМИ
18:00 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лавров после заявлений Трасс о необходимости отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, спросил британскую коллегу, признает ли она суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — процитировал главу Форин оффиса источник.
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