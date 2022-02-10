Глава МИД Британии не считает Воронежскую и Ростовскую области территорией РФ - СМИ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в четверг отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил ТАСС близкий к переговорам источник.

Лавров после заявлений Трасс о необходимости отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, спросил британскую коллегу, признает ли она суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — процитировал главу Форин оффиса источник.